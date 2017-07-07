Владивостокцы удивили всех своей ездой, чтобы объехать пробку

У жителей Приморья начался активный отдых на пляжах

Владивосток, пятница, 07 июля , РИА Vladnews.

Жаркая погода стала поводом выезда к морю жителей и гостей Владивостока, сообщает РИА VladNews.

Вчера, 6 июля, местные жители начали оккупировать все близлежащие пляжи, в результате чего вечером город сковали многокилометровые пробки.

Основная пробка наблюдалась на Русском острове.

По словам местных жителей, чтобы добраться после отдыха до города, им пришлось потратить два часа, так как многокилометровая пробка и вовсе не двигалась.

Однако нашлись и те, кто нашел способ не стоять в пробке. Несколько автолюбителей решили двигаться задним ходом на полосе движения в сторону кампуса. Тем самым, смышленые автолюбители сэкономили довольно прилично времени, чтобы выбраться из-за автомобильного затора.

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