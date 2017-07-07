«Дом Бродяги и Колдуньи»: в библиотеке № 8 открывается выставка авторских кукол

Вход свободный

Владивосток, пятница, 07 июля , РИА Vladnews.

Сегодня, 7 июля, во Владивостоке представят «Дом Бродяги и Колдуньи». Выставка авторских кукол Елены Озеровой развернётся в муниципальной библиотеке № 8 (ул. Приморская, 5). Торжественная церемония открытия состоится в 11:30.

Как сообщили в библиотечной сети города Владивостока, на экспозиции будет представлено 15 кукол ручной работы.

Напомним, библиотека № 8 предстала перед горожанами в совершенно новом виде в 2016 году. Модернизированная библиотека стала центром притяжения для горожан всех возрастов. Здесь по-настоящему кипит жизнь. В библиотеке создан современный культурный центр с комфортным гармоничным пространством. Впервые в доме книги появился настоящий кинозал, лекторий и даже галерея, где свои работы могут выставлять все желающие.

Задачу модернизировать муниципальные библиотеки поставил глава Владивостока Игорь Пушкарёв. За последние три года полностью обновились семь библиотек: библиотека № 5 в районе Эгершельда на ул. Леонова, 21, детская библиотека № 7 и универсальная библиотека № 12 на ул. Калинина, 281, библиотека № 16 на ул. Котельникова, 20, библиотека № 8 на ул. Приморской, 5, молодежная библиотека «Бук» на ул. Светланской, 55 и библиотека № 2 в посёлке Трудовое.

Администрация Владивостока приглашает на выставку всех желающих. Вход свободный.