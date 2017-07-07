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Политика и экономика

Инвесторы вложат в рыбную отрасль Приморья 7 миллиардов рублей

И создадут более тысячи новых рабочих мест
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 07 июля , РИА Vladnews.

Рыбная отрасль Приморья, благодаря преференциям со стороны правительства РФ и реализации региональных программ, получила новые перспективы развития, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития. Так считает вице-губернатор региона Денис Бочкарев.

"В настоящее время 14 организаций-резидентов СП Владивосток начали реализацию проектов в области добычи и переработки водных биоресурсов, аквакультуры, логистики и хранения рыбо- и морепродукции. В целом резиденты планируют вложить в "рыбные" проекты порядка 7 миллиардов рублей и создать в крае более тысячи рабочих мест", – отметил Бочкарев.

Также в рамках рыбоперерабатывающего кластера на территории края предусмотрено создание во Владивостоке оптово-распределительного центра с размещением основных объектов на мысе Назимова (в том числе холодильно-складского комплекса). Здесь также может быть организован один из крупнейших в Азиатско-Тихоокеанском регионе центров аукционной торговли рыбой и морепродуктами.

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