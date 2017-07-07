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Материнский капитал в 2017 году: последние новости

Более 25 тысяч семей Приморья использовали МСК на покупку жилья
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 07 июля , РИА Vladnews.

Материнский капитал в Приморье в последние 10 лет получили более 103 тысяч семей; треть из них полностью распорядились средствами капитала, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ПФР региона. За все время действия программы его размер вырос почти вдвое (с 250 тысяч) и равен сегодня 453 026 рублей.

Приоритетным направлением расходования средств по-прежнему остается улучшение жилищных условий – его выбрали почти 85% семей. 8 тыс. семей направили материнский капитал на обучение детей и 95 заявлений подано на перевод средств на накопительную пенсию мамы.

В 2016 году к трем основным направлениям расходования материнского капитала добавилось еще одно – социальная адаптация и интеграция в общество детей-инвалидов. На сегодня по этому направлению в крае принято 2 заявления.

Напомним, программа материнского (семейного) капитала распространяется на вторых (и далее) детей, родившихся до 31 декабря 2018 года. При этом, как и раньше, само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.

Отделение ПФР по Приморскому краю поздравляет всех приморцев с наступающим праздником – Днем семьи, любви и верности! Мы будем отмечать его 8 июля. "Семья, как один из самых значимых институтов общества, активно поддерживается государством. Пусть в ваших семьях всегда будет мир, согласие и благополучие!" - поздравляют специалисты Пенсионного фонда жителей Приморского края.

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