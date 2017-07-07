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Фоторепортажи

Очередной филармонический сезон подходит к концу

Фоторепортаж РИА VladNews
Фото: Маргарита Рябикова, РИА VladNews Фото: Маргарита Рябикова, РИА VladNews
Владивосток, пятница, 07 июля , РИА Vladnews.

В четверг, 6 июля, в 18.30 в Приморской краевой филармонии состоялся концерт-закрытия 78 филармонического сезона "Парад звезд", где для жителей Владивостока выступил с заключительным концертом сезона Тихоокеанский симфонический оркестр. Участники исполнили яркие арии из опер русских и зарубежных композиторов, популярные вокальные дуэты и инструментальные оркестровые миниатюры, сообщает РИА VladNews.

Художественный руководитель и главный дирижер Тихоокеанского симфонического оркестра Анатолий Смирнов в ходе пресс-конференции сообщил, что концерт надолго запомнится жителям Владивостока.

«Это уникальный концерт, где заявлены 26 солистов, которые изъявили желание выступить на концерте. В их число входят и солисты Тихоокеанского симфонического оркестра Приморской филармонии. От себя скажу, что концерт очень яркий, броский. Настоящий «Парад солистов», - сообщил Анатолий Смирнов.

Стоит отметить, что ожидания руководителя Тихоокеанского симфонического оркестра были оправданы. Жители и гости города с бурными эмоциями и аплодисментами встречали симфонический оркестр. В восторг их привело и выступление солистов-лауреатов международных конкурсов и фестивалей. Многие из них - начинающие звезды, которые успели себя зарекомендовать.

Коллектив Тихоокеанского симфонического оркестра в этом году также совершил гастроли в Харбин, где, по словам Анатолия Смирнова, их тепло приняли. За это в рамках концерта участники гастрольного тура получили благодарственные письма.

Также, в рамках закрытия 78 филармонического сезона, с 5 по 8 июля в фойе филармонии проходит ярмарка абонементов, где любители симфонического искусства могут приобрести билеты по выгодной цене. Помимо этого, поклонники искусства смогут купить билеты на концерты XIV Международного джазового фестиваля со скидкой 20%.

Для жителей и гостей города в рамках закрытия сезона пройдет и ещё один концерт: 8 июля на сцене Приморской краевой филармонии выступит Эстрадный оркестр Приморской филармонии. Коллектив представит программу «Romanticcollection», где прозвучат эстрадные хиты исполнителей Madonna, группы «SPACE».

Автор фоторепортажа: Маргарита Рябикова, РИА VladNews

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