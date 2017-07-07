Приморец получил пожизненное лишения свободы за изнасилование и убийство малолетней девочки

Верховный Суд РФ оставил приговор без изменения

Владивосток, пятница, 07 июля , РИА Vladnews.

В марте 25-летний житель Артема был осужден за изнасилование и убийство несовершеннолетней девочки, ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

Также суд удовлетворил исковые требования погибшей девочки о компенсации морального вреда в размере 1 миллиона рублей.

Установлено, что 07.03.2016 в районе железнодорожных путей п. Шкотово фигурант дела встретил ранее ему не знакомую 12-летнюю девочку и попросил показать дорогу в п. Артемовский, после чего стащил потерпевшую с железнодорожной насыпи. Мужчина совершил в отношении несовершеннолетней насильственные действия сексуального характера, после чего удерживал ее голову на протяжении 5 минут в луже с талой водой, вследствие чего наступило попадание жидкости в дыхательные пути потерпевшей и последующая смерть.

Сторона защиты, не согласившись с приговором суда, обжаловала его в Верховный Суд РФ по мотиву непричастности осужденного к насильственным действиям сексуального характера и убийству малолетней потерпевшей.

4 июля 2017 года Судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда РФ приговор оставлен без изменения и вступил в законную силу, в удовлетворении апелляционных жалоб стороны защиты отказано.