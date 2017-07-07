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Часть Владивостока останется без света сегодня, 7 июля

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, пятница, 07 июля , РИА Vladnews.

Сегодня, 7 июля, часть Владивостока останется без света, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПВ ВПЭС. Причина - плановые работы по ремонту и диагностике сетей. Электричество в домах будет отсутствовать с 9 утра до 17 вечера.

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Интернациональная ул.51,

Иртышская ул.6,

Калинина ул.243,

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Кольцевая ул.10, 14, 15, 16, 18,

Лермонтова ул.37,

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Ушакова ул.11, 12, 13, 14, 16, 20,

Фирсова ул.2,

Херсонская ул.4, 5, 6, 8,

Чугаева ул.10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 4, 6, 8,

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Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.

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