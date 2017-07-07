Часть Владивостока останется без света сегодня, 7 июля

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00

Владивосток, пятница, 07 июля , РИА Vladnews.

Сегодня, 7 июля, часть Владивостока останется без света, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПВ ВПЭС. Причина - плановые работы по ремонту и диагностике сетей. Электричество в домах будет отсутствовать с 9 утра до 17 вечера.

Адреса:

Вязовая ул.1, 2, 6, 8,

Гамарника ул.10, 10А, 12, 12А, 13, 14Б, 16,

Елочная ул.1, 3, 7А, 9,

Интернациональная ул.51,

Иртышская ул.6,

Калинина ул.243,

Карла Маркса ул.21, 39,

Кольцевая ул.10, 14, 15, 16, 18,

Лермонтова ул.37,

Минеральная ул.17, 2, 4, 7, 9,

Надибаидзе ул.1, 11, 15,

Овражная (пос. Трудовое) ул.49,

Окатовая ул.1, 11, 11А, 1А, 3, 5, 7, 9,

Порт-Артурская ул.29, 31, 33, 35, 37, 39,

Русская ул.98,

Сосновая ул.11, 13, 15, 17, 9,

Ушакова ул.11, 12, 13, 14, 16, 20,

Фирсова ул.2,

Херсонская ул.4, 5, 6, 8,

Чугаева ул.10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 4, 6, 8,

Шевченко ул.21В, 21Е, 23, 25, 29, 29А, 31, 31А, 31Д, 33, 33А, 35, 35А, 35В, 37, 37Г, 38А, 39, 39Б, 39В, 39Г, 40, 42, 44, 44А, 44Б, 46, 46А, 46В, 46Г, 48, 50, 54

Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.