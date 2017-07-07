Во Владивостоке сегодня без осадков, +22 °C

В крае воздух прогреется до +36 °C

Владивосток, пятница, 07 июля , РИА Vladnews.

Сегодня, 6 июля, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. В крае небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный слабый до умеренного. Температура воздуха ночью 15...22 °C, днем 22...36 °C, сообщает Примпогода.

Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный умеренный, днем до сильного. Температура воздуха ночью 20...22 °C, днем 24...26 °C. Температура воды в Амурском заливе 20 °C.



В Уссурийске небольшая облачность, без осадков. Ветер южный слабый до умеренного. Температура воздуха ночью 19...21 °C, днем 33...35 °C.



В Находке небольшая облачность, без осадков. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью 20...22 °C, днем +25...+27 °C.