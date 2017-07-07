Один авиарейс прибудет в аэропорт Владивостока с опозданием, два – раньше времени 08:34, 07 июля Один авиарейс прибудет в аэропорт Владивостока с опозданием, два – раньше времени
Часть Владивостока останется без света сегодня, 7 июля 08:21, 07 июля Часть Владивостока останется без света сегодня, 7 июля (Адреса)
Жителей поселка Рыбачий предупреждают об опасности 08:20, 07 июля Жителей поселка Рыбачий предупреждают об опасности
Новостная лента
Июль, 07 пятница
08:37
РИА VladNews объявляет о старте фото-проекта «Горожанин»
08:37
​В Приморье ради добычи строительного камня уничтожили посадки краснокнижного кедра Фото
08:34
Один авиарейс прибудет в аэропорт Владивостока с опозданием, два – раньше времени
08:21
Часть Владивостока останется без света сегодня, 7 июля Адреса
08:20
Жителей поселка Рыбачий предупреждают об опасности
08:16
Во Владивостоке сегодня без осадков, +22 °C
07:21
Гороскоп на 7 июля
06:02
Гигиена пляжей Ливадии - на особом контроле Роспотребнадзора
05:03
Лучшие выпускники вузов составят кадровый резерв для инвестпроектов в ДФО
04:03
Дмитрий Медведев запретил мучить дальневосточных инвесторов проверками
03:15
Часть новой трассы Владивосток-Порт Восточный строят на «плавающей» насыпи
02:09
Июнь по температурному режиму оказался близким к норме
01:25
К созданию «Доступной среды» во Владивостоке присоединяются частные организации и предприятия
00:15
Во Владивостоке прошло заседание антинаркотической комиссии города
Июль, 06 четверг
23:22
В кинотеатре «Океан» покажут первый художественный фильм о Владивостоке
21:36
225 горожан почтенных лет обучились основам компьютерной грамотности в муниципальных библиотеках Владивостока за полгода
20:45
Суд оставил Игоря Пушкарева и Андрея Лушникова под арестом Эксклюзив
20:17
Фестиваль грязи в Порёне пройдет с 21 по 30 июля Фото
18:52
Мосгорсуд рассматривает апелляцию защиты Игоря Пушкарева (онлайн-трансляция) Эксклюзив
18:10
Приморские синоптики рассказали, как повлияет на край тайфун «Нанмадол»
17:55
Борьба за участок земли развернулась в Снеговой пади Видео
17:44
Железнодорожный переезд в районе станции Океанской будет временно перекрыт
17:33
Погода в Приморье испортится на выходные
17:21
Специалисты рассказали, чем обычно травились приморцы
17:11
В соцсети появилась закрытая группа получателей «дв-гектаров»
17:00
В 2018-м в Приморье появится новый морской терминал
16:47
Владивосток: горожане жалуются, водители — возят Видео
16:39
Пьяный приморец оскорбил сотрудника полиции
16:37
Пьяный приморец совершил столкновение с двумя авто
16:28
Во Владивостоке появится символ дружбы с префектурой Тояма
16:20
​Во Владивостоке эра автобусов-«конструкторов» приближается к концу?
16:12
Жара во Владивостоке спадет в пятницу
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4160 (99) от 07 июля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Самозахват «по-холуаевски»
Красоты Приморья: тигры, косули и дремучие сосны
Упрощенные визы стартуют с аэропорта и Морвокзала
Успей посмотреть первым
Дорогие владивостокцы! От всей души поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности!
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Общество

Во Владивостоке сегодня без осадков, +22 °C

В крае воздух прогреется до +36 °C
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, пятница, 07 июля , РИА Vladnews.

Сегодня, 6 июля, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. В крае небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный слабый до умеренного. Температура воздуха ночью 15...22 °C, днем 22...36 °C, сообщает Примпогода.

Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный умеренный, днем до сильного. Температура воздуха ночью 20...22 °C, днем 24...26 °C. Температура воды в Амурском заливе 20 °C.

В Уссурийске небольшая облачность, без осадков. Ветер южный слабый до умеренного. Температура воздуха ночью 19...21 °C, днем 33...35 °C.

В Находке небольшая облачность, без осадков. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью 20...22 °C, днем +25...+27 °C.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Гороскоп на 7 июля
07:21, 07 июля 2017 Гороскоп на 7 июля

Старайтесь меньше попадаться начальству на глаза

Гигиена пляжей Ливадии - на особом контроле Роспотребнадзора
06:02, 07 июля 2017 Гигиена пляжей Ливадии - на особом контроле Роспотребнадзора

Определены четыре точки мониторинга

Часть новой трассы Владивосток-Порт Восточный строят на «плавающей» насыпи
03:15, 07 июля 2017 Часть новой трассы Владивосток-Порт Восточный строят на «плавающей» насыпи

Новая трасса пройдет вдали от населенных пунктов по заболоченной местности

Июнь по температурному режиму оказался близким к норме
02:09, 07 июля 2017 Июнь по температурному режиму оказался близким к норме

Осадков в июне выпало больше среднего многолетнего количества

К созданию «Доступной среды» во Владивостоке присоединяются частные организации и предприятия
01:25, 07 июля 2017 К созданию «Доступной среды» во Владивостоке присоединяются частные организации и предприятия

Специальная комиссияпосетила торговый центр «Изумруд», который одними из первых обратился в администрацию города за консультационной поддержкой по созданию «Доступной среды»

Во Владивостоке прошло заседание антинаркотической комиссии города
00:15, 07 июля 2017 Во Владивостоке прошло заседание антинаркотической комиссии города

В рамках Международного дня борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом представители управлений администрации Владивостока отчитались о проделанной работе

В кинотеатре «Океан» покажут первый художественный фильм о Владивостоке
23:22, 06 июля 2017 В кинотеатре «Океан» покажут первый художественный фильм о Владивостоке

«Смотрите, как красиво!» – это кино для семейного просмотра