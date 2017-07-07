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Политика и экономика

Дмитрий Медведев запретил мучить дальневосточных инвесторов проверками

Речь - о снижении числа внеплановых проверок ради отчета - для улучшения реальных показателей
Фото: Кремль Фото: Кремль
Владивосток, пятница, 07 июля , РИА Vladnews.

Одним из итогов совместного заседания коллегий Генпрокуратуры и Минвостокразвития станет подготовка отдельного доклада председателю правительства России Дмитрию Медведеву по ограничению количества внеплановых проверок инвесторов, реализующих проекты на Дальнем Востоке. Об этом заявил  полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев:

- Мы подготовим отдельный доклад Дмитрию Анатольевичу Медведеву по результатам коллегии, у нас есть целый ряд предложений, связанных и с ограничением количества внеплановых проверок, и с невозможностью расширять предмет контроля во внеплановых проверках, с другим акцентом оценки эффективности контрольно-надзорных органов. Мы предложения все подготовим, и они будут учитываться в общей работе правительства, чтобы перенастроить контрольно-надзорный аппарат и сделать его эффективным не только с точки зрения соблюдения законов, но и с точки зрения развития страны, - сказал Трутнев.

Отметим, что Дмитрий Медведев провел совещание о ходе реализации приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности»:

«Контрольный фокус – на места, где угроза причинения вреда, прежде всего жизни и здоровью людей, является максимальной. И наоборот, нет смысла ходить с проверками туда, где потенциальная угроза незначительна», – подчеркнул на совещании глава правительства РФ. По его словам, «деятельность контрольных ведомств будет оцениваться не по количеству проверок, величине выписанных штрафов и красивым бумажным отчётам, а по улучшению реальных показателей безопасности».

- И главное, чего предстоит добиться в результате реформы, – это принципиально изменить саму философию контроля. Перестроить его с принципа «найти нарушение и наказать любой ценой» на принцип партнёрского и «сервисного» отношения к бизнесу, - резюмировал премьер-министр.

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