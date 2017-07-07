Лучшие выпускники вузов составят кадровый резерв для инвестпроектов в ДФО

Об этом заявил глава АРЧК ДВ Валентин Тимаков

Владивосток, пятница, 07 июля , РИА Vladnews.

АРЧК ДВ начало формировать кадровый резерв для региональных предприятий. В его состав войдут лучшие выпускники дальневосточных вузов, заявил глава агентства Валентин Тимаков, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

В этом году путевки в «большую жизнь» получили десятки тысяч молодых дальневосточников, выпускников 155 колледжей и 38 вузов ДФО. Учебные заведения традиционно чествуют лучших. Дальневосточный федеральный университет сформировал ТОП-100 выпускников-2017, достигших особых успехов в различных сферах. Среди них - математики, химики и инженеры, энергетики, юристы и архитекторы, Востоковеды, международники и кораблестроители. Амбициозные и идейные, они хотят стать частью нового этапа в развитии Дальнего Востока.

В их числе – выпускник Школы естественных наук ДВФУ Иван Земченко, в сфере профессиональных интересов которого - радиохимия и проектная деятельность. Инициатор и создатель студенческой лаборатории 3D-прототипирования ШЕН ДВФУ планирует посвятить себя научной работе и продолжить трудиться в родном вузе.

- Я бы хотел работать в административно-управленческом аппарате ДВФУ и реализовывать глобальные проекты университета, направленные на изменения дальневосточного региона к лучшему, - поделился Иван.

Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке готово не только рассказать работодателям о перспективных молодых специалистах, но и помочь выпускникам больше узнать о новых возможностях для самореализации, которые открывают инвестиционные проекты, реализуемые сегодня в регионе. Лучшие выпускники будут включены в кадровый резерв Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, отметил руководитель АРЧК ДВ Валентин Тимаков.

- Мы сотрудничаем с более чем 170 крупнейшими работодателями региона. Резюме лучших выпускников дальневосточных учебных учреждений пополнят базу Агентства, что будет способствовать трудоустройству молодых специалистов на достойные позиции ведущих предприятий ДФО, – заявил Тимаков.