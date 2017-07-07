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Общество

Гигиена пляжей Ливадии - на особом контроле Роспотребнадзора

Определены четыре точки мониторинга
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 07 июля , РИА Vladnews.

Как сообщили в Роспотребнадзоре Приморя в городе Находка, учреждением определены четыре рекреационные зоны для гигиенического мониторинга качества морской воды, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

К наиболее посещаемых пляжам отнесены территории в бухте Рифовая, в бухте 2-я Прибойная, в бухте Стрельбище. Здесь эксперты будут проводить исследования морской воды с июня по сентябрь. На микробиологические показатели пробы – каждую декаду, на санитарно-химические, паразитологические и энтомологические показатели – раз в месяц, на содержание солей тяжелых металлов – раз в сезон. В июне все пробы соответствовали гигиеническим нормам.

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