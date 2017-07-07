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Общество

Июнь по температурному режиму оказался близким к норме

Осадков в июне выпало больше среднего многолетнего количества
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 07 июля , РИА Vladnews.

Средняя месячная температура воздуха в Приморье в июне составила +13…+17°C, на восточном побережье края +10…+12°C, что около средних многолетних значений, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Примгидромета. Первая декада была холодной (аномалия температуры составила -0,5 …-3,6°C), во второй декаде температура повысилась до нормы и в последней декаде месяца наблюдалась положительная аномалия на значительной территории до +1…+2°C.

Температура воздуха ночью составляла +6…+11°C, в отдельные ночи первой половины месяца и временами во второй его половине повышалась до +12…+17°C. В первой пятидневке в восточных и местами в центральных районах в отдельные ночи температура понижалась до +2…+4°C, на крайнем севере края отмечались заморозки. Днем воздух прогревался в начале месяца до +11…+16°C, в дальнейшем наблюдались колебания температура воздуха от +17…+22°C до +24…+29°C. Жаркие дни с температурой воздуха до +30…+31°C отмечались только в третьей декаде месяца.

Осадков в июне выпало больше среднего многолетнего количества (117-192 мм) и около него (62-108 мм), в южных и западных районах края 35-68 мм, что составило 34-78% от месячной нормы.

Из неблагоприятных явлений в крае в течение 8 дней усиливался ветер (15-20 м/с). Часто (18 дней) наблюдались грозы. На побережье в течение 23 дней отмечался туман. Высокий, четвертый, класс пожарной опасности по метеорологическим показателям наблюдался на севере восточных районов в первой декаде месяца.

В первой половине месяца на реках Приморья наблюдалось формирование и прохождение дождевых паводков. Общий подъем воды за паводки на большинстве рек составил 0,9-2,2 м. Наблюдался выход на пойму реки Уссури на участке с. Верхняя Бреевка – с. Кокшаровка, р. Извилинка, р. Павловка в нижнем течении, слой воды на поймах составил 0,1-0,9 м.

На реке Уссури на участке с. Новомихайловка – с. Кокшаровка, на реке Павловка у с. Антоновка уровни воды достигли отметки неблагоприятного явления, наблюдалось подтопление низких мест в селах Новомихайловка, Кокшаровка, Антоновка, хутора Северный (придомовые территории, огороды), отдельных участков дорог местного значения.

Средняя за июнь водность большинства рек края была близка к средним многолетним значениям, водность р. Уссури превысила норму в 1,9-2,8 раза. В бассейне р. Раздольная водность отмечалась ниже нормы на 20-40%.

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