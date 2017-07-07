Продовольственная ярмарка развернётся на центральной площади Владивостока 7 и 8 июля

Организатор общегородской ярмарки – администрация города Владивостока

Владивосток, пятница, 07 июля , РИА Vladnews.

Сегодня, 7 июля, и в субботу, 8 июля, на центральной площади Владивостока развернётся продовольственная ярмарка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Порядка 300 товаропроизводителей и фермеров из Владивостока, Арсеньева, Лесозаводска, Спасского, Октябрьского и других районов Приморья привезут на ярмарку свою продукцию.

Горожане смогут приобрести здесь картофель, свёклу, морковь, свежую зелень, мёд и продукты пчеловодства, рыбу, мясопродукты, яйца, молоко и многое другое.

7 и 8 июля ярмарка будет работать с 9 до 18 часов. Организатор общегородской ярмарки – администрация города Владивостока – приглашает приобрести продовольственные товары всех желающих. К слову, ярмарка на центральной площади Владивостока на постоянной основе проводится с 2008 года по решению главы города Игоря Пушкарёва.