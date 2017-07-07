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К созданию «Доступной среды» во Владивостоке присоединяются частные организации и предприятия

Специальная комиссияпосетила торговый центр «Изумруд», который одними из первых обратился в администрацию города за консультационной поддержкой по созданию «Доступной среды»
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, пятница, 07 июля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке продолжается реализация программы «Доступная среда», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. В городе оборудуют парковочные места для специализированного транспорта инвалидов, укладывают тактильную плитку, обустраивают остановки общественного транспорта, ступени на социально значимых маршрутах выделяют контрастным цветом, устанавливают речевые информаторы на светофорах, а также проводят множество других работ.

«Чтобы город стал ещё боле доступным для маломобильных граждан, необходимо, конечно же, чтобы к реализации программы «Доступная среда» присоединялись и организации всех форм собственности», - сказала Ирина Самусенко, заместитель начальника управления по исполнению программ по поддержке населения администрации Владивостока.

Как отмечают специалисты, в последнее время во Владивостоке многие предприниматели и предприятия различных форм собственности откликнулись на призыв создания комфортных условий для маломобильных граждан.

5 июля специальная комиссия, в состав которой вошли представители администрации города Владивостока, департамента труда и социальной защиты Приморского края, а также маломобильные граждане, посетила торговый центр «Изумруд», который одними из первых обратился в администрацию города за консультационной поддержкой по созданию «Доступной среды». Вместе со специалистами доступность в данном торговом центре проверили руководитель общества инвалидов-спинальников «Ковчег», депутат думы города Артём Моисеенко и председатель общества слепых города Светлана Кротенок.

К слову, в данном торговом центре предусмотрели специальное место для парковки автотранспорта инвалидов, кнопку вызова помощника, а также расширили дверные проёмы, установили пандус и даже специальные таблички с обозначениями, написанные шрифтом Брайля.

По результатам проведенной проверки торговый центр «Изумруд» получил положительную оценку не только специалистов, но и самих представителей обществ инвалидов города.

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