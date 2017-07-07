Жителей поселка Рыбачий предупреждают об опасности

С утра 11 июля будут проводиться крупные ремонтные работы на газораспределительной системе (ГРС-1)

Владивосток, пятница, 07 июля , РИА Vladnews.

Приморское линейное производственное управление магистральных газопроводов (ПЛПУМГ) сообщает, что в период с 7 часов утра вторника, 11 июля, до 7 часов утра субботы, 16 июля 2017 г., будут проводиться крупные ремонтные работы на газораспределительной системе (ГРС-1), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Данный объект находится в непосредственной близости от населенного пункта поселок Рыбачий.

При этом в ходе производства работ возможно образование повышенного уровня шума, связанного со стравливанием газа на крановых площадках. Несмотря на то, что эти работы будут проводиться в рамках утвержденных шумовых нормативов и на расстоянии, не затрагивающем санитарно-защитные зоны населенных пунктов, жителей и гостей поселка Рыбачий извещают, что в указанный период времени нахождение людей и техники на расстоянии ближе 300 метров по обе оси газопровода нежелательно и опасно.

Для получения более подробной информации на этот счет можно обращаться в диспетчерскую службу Приморского линейного производственного управления магистральных газопроводов по телефонам: 8-924-728-80-14, 8(4234) 24-57-15, 8(4234) 39-82-65.