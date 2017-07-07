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Общество

Во Владивостоке прошло заседание антинаркотической комиссии города

В рамках Международного дня борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом представители управлений администрации Владивостока отчитались о проделанной работе
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, пятница, 07 июля , РИА Vladnews.

5 июля в администрации Владивостока состоялось заседание городской антинаркотической комиссии, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Провел заседание заместитель председателя комиссии, начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и исполнению административного законодательства администрации города Игорь Козюра.

Члены комиссии, среди которых представители администрации города, УМВД России по Приморскому краю, Управления вневедомственной охраны города, ГУФСИН, Краевого наркологического диспансера и другие специалисты, обсудили деятельность администрации Владивостока сфере противодействия незаконному обороту наркотиков и проведённые мэрией мероприятия, посвященные Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом.

«В целом работа администрации города Владивостока в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ направлена на организацию профилактики наркомании и ориентирована прежде всего на группы населения, не употребляющие, а также на лиц, потенциально склонных к их употреблению, - рассказал Игорь Козюра. - Работа органов администрации города и подведомственных ей учреждений во Владивостоке осуществляется в соответствии с планом мероприятий по реализации стратегии государственной антинаркотической политики России до 2020 года, который ежегодно утверждается решением антинаркотической комиссии Владивостокского городского округа».

В рамках Международного дня борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом представители управлений администрации Владивостока отчитались о проделанной работе.

Как рассказали специалисты управления по делам молодежи администрации Владивостока, 26 июня на набережной Спортивной гавани и в сквере имени К.А. Суханова прошла антинаркотическая акция «Защити свою жизнь». Общее количество участников акции - 250 человек. Цель мероприятия - привлечение внимания горожан и гостей Владивостока к проблеме наркозависимости, и в первую очередь - молодежи.

«Во всех 93-х лагерях с дневным пребыванием детей, которые работали в первую смену, прошли антинаркотические мероприятия, приуроченные к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. Школьники участвовали в спортивных акциях «Быстрее! Выше! Сильнее!», «В здоровом теле здоровый дух», «Я выбираю жизнь» и других. В профилактических мероприятиях приняли участие 7190 воспитанников», - отметила начальник отдела дополнительного образования управления по работе с муниципальными учреждениями образования Людмила Сухоленцева.

Члены антинаркотической комиссии приняли к сведению информацию докладчиков и рекомендовали продолжить работу, направленную на предупреждение наркомании, популяризацию здорового образа жизни и профилактику правонарушений.

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