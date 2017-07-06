Гороскоп на 7 июля

Старайтесь меньше попадаться начальству на глаза

Владивосток, пятница, 07 июля , РИА Vladnews.

Не удивляйтесь, если ваши нервы будут натянуты до предела – завтра гороскоп обещает водоворот бурных чувств, которые способны вылиться в столкновения с окружающими и конфликт интересов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на 1001Гороскоп. По этой причине старайтесь меньше попадаться начальству на глаза: оно будет настроено жестко и авторитарно. Впрочем, во многих сферах жизни – от творчества до любви – сильные эмоции способны стать не помехой, а наградой. В любом случае, завтра не слишком доверяйте логике (она способна вас подвести), в денежных же делах будьте особенно осторожны. И главное – старайтесь сдерживать внезапные порывы, иначе есть шанс совершить поступки, о которых впоследствии вы будете жалеть.

Голова Овна будет буквально переполнена различного рода планами и проектами! И это замечательно, потому что именно в этот день судьба дает Овну максимальные шансы на реализацию этих планов. Постарайтесь только не разменивать богатые возможности этого дня на совсем уж пустяковые дела. Завтра не следует избегать больших и шумных компаний. Напротив, успех ждет вас именно там.

Тельцу не стоит распалять свои страсти, так как это за него будут делать другие. Весь день Тельцу будет казаться, что окружающие только и заняты тем, чтобы играть на его нервах. Это не так! На самом деле у окружающих полным-полно своих собственных дел. Ну а на нервах Тельца они будут играть только время от времени.

В течение дня Близнецы не раз могут испытать настоящее смятение чувств. Некие события или неожиданная встреча может вызвать у них настоящую бурю эмоций! Быть может даже, в этот день в их душе вспыхнет всепоглощающая страсть. Однако какие бы чувства не бушевали в сердце Близнецов, завтра лучше не делать поспешных выводов: буквально через день-два обстоятельства, возможно, изменятся. А возможно и нет.

Весь день Рак может быть подвержен такому недугу, как несдержанность в мелочах. В крупном со сдержанностью у Рака тоже будут проблемы, однако его реакция на мелочи будет выглядеть совсем уж гипертрофированно, а иногда и комично. Самым уместным завтра для Рака было бы попытаться обращать многочисленные недоразумения и несуразности этого дня в шутку. Реагировать на них спокойно и адекватно у него все равно не получится.

Лев может быть захвачен неудержимым водоворотом разнообразных эмоций. Весь день он будет стремиться быть в гуще событий и при этом не раз окажется в центре внимания. Ну а привлечь к себе внимание будет довольно просто – достаточно затронуть в разговоре тему богатства и успеха. Все, что связано с большими деньгами или высоким положением в обществе, в этот день будет вызывать особенно активный отклик у окружающих. На этой почве Льву не так уж трудно будет найти единомышленников и сойтись с интересными людьми.

Деве лучше не давать воли своему языку: есть вероятность наговорить близким людям столько лишнего, что это станет серьезным испытанием для отношений. Простая задушевная беседа завтра может быстро и незаметно перейти в стадию разговора на повышенных тонах или даже битья посуды. Чтобы не доводить до этого, в общении с близкими избегайте скользких тем и ни в коем случае не переходите на личности!

День у Весов обещает пройти за бесконечными разговорами. Разговоры же эти будут вращаться главным образом вокруг темы успеха и денег, а также размышлений о том, почему всего этого Весам так не хватает. Не исключено, что в одной из таких задушевных бесед Весы и сами не заметят, как приукрасят свои достоинства настолько, что надолго обретут славу фантазера.

День, когда благополучие Скорпиона может решительным образом измениться, – и не обязательно в лучшую сторону! Завтра ему как никогда нужно соблюдать осторожность в любых вопросах, связанных с деньгами. Не помешает Скорпиону также быть внимательнее и в отношениях с любимым человеком. Увы, но даже небольшое недопонимание завтра может вызвать целую бурю, успокоить которую будет крайне сложно.

Планы Стрельца могут изрядно грешить мегаломанией или, в крайнем случае, гигантизмом. Если Стрелец не хочет оказаться у разбитого корыта, ему не мешает быть завтра скромнее и как-либо соразмерять свои амбиции со своими возможностями. Не следует забывать, что Наполеоновские планы – это, конечно, здорово, но не все Наполеоны хорошо завершили свою карьеру.

Обстоятельства раз за разом будут опрокидывать планы Козерога, вынуждая его плыть против течения. Сам же Козерог в эти моменты может испытывать странную пассивность и нежелание спорить с обстоятельствами. Увы, поддавшись таким настроениям, Козерог рискует набить завтра немало шишек. Так что, хочешь не хочешь, а плыть против течения все равно придется!

День у Водолея полностью будет зависеть от того, с какой ноги он встанет. Встанет с нужной – день сложится замечательно во всех отношениях и пройдет не просто хорошо, а изумительно. Ну а встанет не с той ноги – весь день все будет валиться из рук. Так что, проснувшись утром, присмотритесь, и если заподозрили, что встали не с той ноги, ложитесь снова. Вдруг во второй раз повезет больше?

Рыбам потребуется вся их выдержка! Увы, в этот день даже небольшая вспышка гнева может перерасти в настоящий ураган, который разом перечеркнет все дела и планы Рыб. Одним словом, в этот день Рыбам лучше избегать любых сильных эмоций. А если они все же почувствуют, что вот-вот готовы взорваться, им надо попытаться уговорить свой организм отложить этот взрыв хотя бы до послезавтра. Послезавтра будет легче.