Пьяный приморец совершил столкновение с двумя авто

В отношении нарушителя составлен административный материал

Владивосток, четверг, 06 июля , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило сообщение о столкновении транспортных средств на 5 км автодороги г. Находка - с.Лазо - п.Ольга - п.Кавалерово, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство. На место происшествия незамедлительно прибыл наряд полиции и бригада скорой помощи.

По предварительным данным, столкновение трех транспортных средств спровоцировал 53-летний мужчина за рулем автомобиля Mitsubishi Dion. Двигаясь в состоянии алкогольного опьянения со стороны Партизанска в направлении Находки, водитель не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, совершив столкновение с автомобилями Isuzu Forward и Land Rover Discovery.

В результате удара пострадали три человека: водитель Mitsubishi направлен на амбулаторное лечение; пассажиры Mitsubishi - 32-летний мужчина получил травму головы, переломы предплечья и коленного сустава, второму назначено амбулаторное лечение.

В январе 2016 года водитель Mitsubishi Dion был лишен права управления транспортным средство до января 2019 год. В отношении нарушителя составлен административный материал по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами), предполагающий административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток или наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают: управление транспортным средством в состоянии опьянения, невыполнение водителем транспортного средства законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состоянии опьянения предусматривает административный штраф в размере 30 тыс. рублей, а также лишение права управления на срок до 2 лет.

За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей, либо лишения свободы на срок до 2 лет.