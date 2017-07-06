​Во Владивостоке эра автобусов-«конструкторов» приближается к концу?

Череда скандалов заставила задуматься - на чем на самом деле ездят горожане

Владивосток, четверг, 06 июля , РИА Vladnews.

В 2011 году в России автомобили-«конструкторы» и «распилы» поставили вне закона. Но, по всей видимости, до автобусов частных транспортных компаний Владивостока реформа 6-летней давности дошла только сейчас: начало июля 2017 года в приморской столице ознаменовалось чередой скандалов с автобусами с «перебитыми» номерами шасси, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Так, сотрудники ГИБДД Приморья заподозрили, что на некоторых автобусах перебит номер шасси - а значит, и работает такой транспорт незаконно который год подряд. Водители с этим не согласны и говорят, что транспорт уже трижды проходил проверку:

- Даже если транспортное средство является конструктором, ни один водитель не признается вам в этом. В то время, когда многие приобретали автобусы, закона о запрете «распилов» не существовало. Их спокойно регистрировали, и любой водитель легко работал на своем «конструкторе». Сейчас же, спустя 6-7 лет начались какие-то проверки и запреты, - рассказал местный водитель Ашот. о том, как шоферы общественного транспорта относятся к сложившейся ситуации.