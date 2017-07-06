Часть новой трассы Владивосток-Порт Восточный строят на «плавающей» насыпи

Новая трасса пройдет вдали от населенных пунктов по заболоченной местности

Владивосток, пятница, 07 июля , РИА Vladnews.

Строители трассы Владивосток-Находка-Порт Восточный ведут земляные работы на 20-километровом участке от Артёма до Царевки, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Новая трасса пройдет вдали от населенных пунктов по заболоченной местности. Поэтому для избежания провалов дорогу строят на «плавающей» насыпи.Таким образом, на протяжении четырех километров южнее Шкотово при строительстве дороги используются пластиковые георешетки, которые служат оболочкой для так называемого «мешка» из скального дренажного грунта. После того, как уложат три слоя такого грунта, сверху отсыпается земполотно, которому дадут отстояться год и только потом приступят к укладке верхних слоев дорожной «одежды».

По словам специалистов, такое основание дороги равномерно распределит нагрузку от движения транспорта и позволит в дальнейшем избежать провалов дорожного полотна. Также этот участок «оденут» в щебеночно-мастичный асфальт, тогда как на всей остальной дороге будет лежать цементобетон.

Отметим, что второй участок новой трассы Владивосток-Порт Восточный будет иметь три развязки: в районе совхоза Силинский, поселков Шкотово и Царевка.

Всего на втором этапе строительства трассы Владивосток-Порт Восточный предусмотрены три транспортных развязки, 16 мостов общей длиной 1,7 километра, 12 путепроводов и эстакада общей длиной почти два километра.

Строительство участка автодороги протяженностью почти 23 километров оценено в 21 миллиард рублей, из них 18,7 миллиардов – федеральные средства, остальное средства краевого бюджета. Окончание работ запланировано на 2020 год.