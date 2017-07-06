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Общество

В кинотеатре «Океан» покажут первый художественный фильм о Владивостоке

«Смотрите, как красиво!» – это кино для семейного просмотра
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, четверг, 06 июля , РИА Vladnews.

Съёмочная группа Приморской киностудии «Сэвэн продакшн» завершила съёмки полнометражного художественного фильма «Смотрите, как красиво!» с участием Ильи Лагутенко, групп «Мумий Тролль», «Марлины» и «Сэвэн». 7 июля в зале «Меридиан» кинотеатра «Океан» состоится предпремьерный показ картины, которая создана при поддержке администрации Владивостока и выйдет в дальневосточный прокат в сентябре.

«Первый художественный кинопроект в истории города – это светлое и доброе кино о приключениях приморской семьи во Владивостоке и Сан-Франциско, – рассказал руководитель съемочной группы Владимир Сиденко. – Глава семьи из Владивостока с двумя сыновьями отправляется на автомобиле в небольшое путешествие по любимому городу. Они прекрасно проводят выходной, останавливаясь и гуляя в знаковых местах Владивостока. По дороге домой с острова Русский парни пересекают Золотой мост и въезжают в тоннель у фуникулёра. Но выезжают из него у знаменитого калифорнийского моста Золотые ворота и, проехав по нему, оказываются в Сан-Франциско. Невольные путешественники во времени и пространстве проводят целый день в ещё одном красивом городе, но когда эйфория проходит, перед ними встаёт вопрос, как вернуться домой. Вот тут-то всё и начинается».

Как подчёркивает режиссер, фильм «Смотрите, как красиво!» – это кино для семейного просмотра, детей и юношества, а также для взрослых, которые в повседневной жизненной суете забыли о том, что они тоже были детьми и когда-то мечтали о путешествиях и приключениях.

Начало показа - в 19 часов. Вход свободный. В 17.30 на третьем этаже кинотеатра «Океан» состоится встреча съёмочной группы и партнёров фильма с представителями СМИ.

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