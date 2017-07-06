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КГБ ПОУ «Приморский политехнический колледж» проводит набор студентов

Сегодня – учеба, завтра – работа, в будущем – стабильность!
Фото: ros-vel.ru Фото: ros-vel.ru
Владивосток, четверг, 06 июля , РИА Vladnews.

Срок обучения в колледже – 3-4 года. Приходите! Не пожалеете!

ПРИМОРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» проводит набор студентов на базе 11 и 9 классов. Срок обучения в колледже – 3-4 года.

У вас все еще впереди! И учеба в колледже, и дружба с одногруппниками, и интересные семинары, и увлекательные конкурсы профессионального мастерства. Перед вами открываются двери в мир новых знаний, посвещения в профессию! И получить базовую подготовку, преодолеть все трудности во время учебы помогут наши опытные преподаватели. В дальнейшем вы сможите продолжить обучение, поступить в высшие учебные заведения про направлению избранной профессии, сделать карьерный рост.

Автошкола “Приморского политехнического колледжа” приглашает на обучение водителей категории «В» и с категории «В» на «С» по адресу ул. Бородинская, 1

http://www.suz-ppk.ru/driving_school. Источник: КГА ПОУ «Приморский политехнический колледж»

КГА ПОУ»Приморский политехнический колледж» находится по адресу: 690049, Приморский край, г. Владивосток, улица Бородинская, 16, http://suz-ppk.ru/info

Телефоны: 8423-280-17-88 ,

8423-232-70-86 – Учебная часть

8423-232-85-10 - Приемная комиссия

Электронная почта: Учебная часть: ppkuch@yandex.ru

Приемная директора: suzppk@mail.ru

Владивосток, улица Комарова 4, тел.: 240-07-43 (Строительное отделение)

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