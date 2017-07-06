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Общество

225 горожан почтенных лет обучились основам компьютерной грамотности в муниципальных библиотеках Владивостока за полгода

Обучение организовано по предварительной записи с соблюдением очередности
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, четверг, 06 июля , РИА Vladnews.

Горожане почтенных лет продолжают осваивать основы работы на компьютере в муниципальных библиотеках Владивостока, сообщает РИАVladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Только за 6 месяцев текущего года курсы компьютерной грамотности посетило 225 пенсионеров. Напомним, обучение на таких курсах абсолютно бесплатное.

Как сообщили в библиотечной сети города Владивостока, сейчас курсы компьютерной грамотности проходят в шести библиотеках. Программа подобрана так, чтобы новые знания были полезны пожилым людям. Слушатели узнают, как общаться с родными с помощью Всемирной паутины, как завести собственную электронную почту и отправлять письма друзьям, как оплатить жилищно-коммунальные услуги, приобрести железнодорожный билет, оформить паспорт, получить необходимую юридическую консультацию и многое другое.

«Курсы мне очень помогли, - рассказала 79-летняя Тамара Зарудная. - Научилась работать с электронной почтой, были вопросы по оплате коммунальных платежей, теперь их нет. Для коммунальных платежей завела личный кабинет и с удовольствием пользуюсь. Также освоилась в социальных сетях – мои странички есть в «Одноклассниках» и «Facebook». Теперь сама помогаю друзьям грамотно пользоваться Интернетом».

«Я в восторге от курсов! Преподаватели поделились с нами своими знаниями, личным опытом, к каждому из нас нашли подход и научили работать в Интернете», - поделилась впечатлениями 71-летняя Нина Рымонова.

«Благодарю за обучение. С программой обучения полностью ознакомлены - доходчиво, с повторением пройденного материала, под запись, бесплатно», - отметила Наталья Бредихина.

«Всё понравилось. Отлично. Спасибо огромное администрации Владивостока и персонально преподавателю Сергею Архипову», - поблагодарила Екатерина Зайцева.

Курсы компьютерной грамотности продолжаются в шести муниципальных библиотеках. Обучение организовано по предварительной записи с соблюдением очередности. Подробная информация и запись по телефонам:

  • центральная библиотека им. А.П. Чехова (пр. 100-летия Владивостока, 48) – тел. 236-13-70;
  • библиотека им. Н.Н. Муравьева-Амурского (ул. Калинина, 21) – тел. 227-45-89;
  • библиотека им. И.У. Басаргина (ул. Юмашева, 8) – тел. 244-02-94;
  • библиотека № 10 (ул. Верхнепортовая, 76) – тел. 243-07-35;
  • библиотека № 16 (ул. Котельникова, 20) – тел. 220-28-52;
  • библиотека № 2 (пос. Трудовое, ул. Чичерина, 10) – тел. 238-13-57.

Осенью обучение навыков работы на компьютере для горожан пенсионного возраста продолжаться в библиотеках № 3 (ул. Хабаровская, 19), № 12 (ул. Калинина, 281), № 20 (пр. 100-летия Владивостока, 128а).

Напомним, организовать бесплатные курсы компьютерной грамотности для пенсионеров принял решение глава Владивостока Игорь Пушкарёв в 2010 году. Курсы сразу стали широко востребованы у читателей почтенного возраста. За это время навыкам работы на компьютере были обучены более 3 200 горожан.

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