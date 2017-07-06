Приморские синоптики рассказали, как повлияет на край тайфун «Нанмадол»

Тайфун обрушился на Японию

Владивосток, четверг, 06 июля , РИА Vladnews.

На Японию обрушился мощный тайфун «Нанмадол», который ранее образовался к югу от японской префектуры Окинава, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Примгидромета. Непогода бушует на юго-западном острове Косю в городе Нагасаки.

Свое название «Нанмадол» тайфун получил в честь островов Микронезии. Из-за непогоды уже отменены более 40 авиарейсов. Также в эпицентре тайфуна отменяют и паромное сообщение, однако тайфун не оказал никакого влияния на железнодорожное движение.

По данным метеорологов скорость ветра в районах, которые попали под воздействие тайфуна «Нанмадол», достигает 25 м/с с порывами до 40 м/с, а высота волн у побережья — 6 метров. Давление в центре тайфуна «Нанмадол» составляет 985 гПа. Прохождение тайфуна сопровождается обильными осадками интенсивностью 50 мм/час.

Уже после полудня во вторник тайфун «Нанмадол» достигнул острова Сикоку, где метеорологи прогнозировали выпадение осадков из-за проливных дождей до 200 мм уже к вечеру 4 июля.

Также в префектурах Ниигата, Исикава, Тояма, Нагано и расположенной на тихоокеанском побережье Фукусиме могут возникнуть сходы оползней, о чем сообщают местные власти. А уже к утру среды, 5 июля, тайфун «Нанмадол» достигнет восточного побережья острова Хонсю, где расположена японская столица Токио.

Тайфун «Нанмадол», обрушившийся на остров Косю в Японии 4 июля, пока признан самым мощным среди тайфунов сезона 2017 года. Власти сообщили, что в результате непогоды уже погибли 11 человек, а ущерб, нанесенный тайфуном, уже оценивается в сорок миллионов долларов.

Напомним, что приморские синоптики заверили, что тайфун «Нанмадол» не окажет влияния на погоду в Приморском крае.