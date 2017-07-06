Конкурс красоты «Miss Sunrise» набирает обороты!

Уже 22 июля состоится полуфинал конкурса красоты, организатором которого является «Tigre de Cristal», «8 канал» и модельное агентство «Astra Models»

Владивосток, четверг, 06 июля , РИА Vladnews.

Кажется, ещё совсем недавно состоялся кастинг конкурса красоты «MissSunrise-2017», на котором было отобрано 12 девушек, как уже совсем скоро состоится полуфинал! Зрителей ждёт фееричное шоу, которое пройдёт на сцене «TigredeCristal». Уже 22 июля участницы в возрасте от 18 до 25 лет продемонстрируют то, чему они научились за полтора месяца – дефиле, умение держать себя на сцене и, конечно же, предстанут во всей красе в нарядах от ведущих брендов!

По итогам полуфинала жюри выберет 8 финалисток, которые уже в скором будущем поборются за корону победительницы конкурса красоты «MissSunrise-2017»! Следите за событиями на сайте http://viiichannel.ru. Справки по телефону: (423) 2777-333.