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Погода в Приморье испортится на выходные

Край настигнет циклон из Китая
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 06 июля , РИА Vladnews.

Погодные условия в Приморье продолжает определять поле повышенного атмосферного давления, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Примгидромета. На край поступает субтропический теплый и влажный воздух. Установилась жаркая погода. Вчера основный фон температуры воздуха в крае составил от +29 до +33°С, местами было до +36°С.

Такой характер погоды в континентальных районах Приморья сохранится до конца рабочей недели. На побережье в пятницу температурный фон понизится до +21…+26°С. По-прежнему без осадков.

В предстоящие выходные дни в Приморье ожидается ухудшение погоды. В субботу, 8 июля, с запада к краю подойдут фронтальные разделы циклона из Китая. Местами начнутся дожди, на побережье появятся туманы и морось. Температурный фон ночью составит +15...+20°С, на востоке +9...+15°С. Днем воздух прогреется до +22...+27°С, на востоке еще до +34°С, на побережье +16...+21°С.

В воскресенье атмосферные фронты будут смещаться над Приморьем и вызовут дожди различной интенсивности. При столкновении теплой и холодной воздушных масс, возможно формирование локальных ливней с грозами и шквалистым усилением ветра. Температура воздуха понизится еще на 2-5 градусов.

Во Владивостоке в субботу ожидается облачная погода, туман и морось, вечером переходящая в дождь. Ветер юго-восточный умеренный до сильного. Температура воздуха в течение суток +17…+20°С.

В воскресенье также будет облачно, ожидается дождь. Ветер юго-восточный сильный. Температура воздуха ночью и днем существенно меняться не будет и ожидается в пределах +16...+19°С.

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