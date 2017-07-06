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Пьяный приморец оскорбил сотрудника полиции

Против мужчины возбуждено уголовное дело
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 06 июля , РИА Vladnews.

32-летний приморец публично оскорбил сотрудника полиции, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВСУ на транспорте СК РФ.

Житель Приморья 1985 года рождения, находясь в сильнейшем алкогольном опьянении в дежурной комнате полиции ЛО МВД России на станции Уссурийск, в присутствии третьих лиц оскорбил сотрудника полиции, находившегося при исполнении своих должностных обязанностей. Указанными действиями мужчина унизил честь и достоинство сотрудника правоохранительного органа как представителя власти. В настоящее время по делу осуществляется сбор доказательственной базы в целях дальнейшего направления уголовного дела в суд.

Приморским следственным отделом на транспорте Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации в отношении 32- летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им служебных обязанностей).

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