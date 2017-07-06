Владивостокский водитель спортивного автомобиля рассмешил пользователей сети

Инцидент произошел в районе остановки Постышева

Владивосток, четверг, 06 июля , РИА Vladnews.

Накануне вечером у спортивного автомобиля Subaru WRX STI оторвало колесо, сообщает РИА VladNews.

Инцидент произошел в районе улицы Постышева. Как рассказали очевидцы, сначала иномарка начала вилять, а потом и вовсе у автомобиля оторвалось заднее колесо. Фотографии происшествия появилась в социальной сети и рассмешила участников групп.

«Стритрейсер потерял свой крейсер», «Колесо очередь за билетами в кино поехало занимать», «Хоть колеса у Subaru едут», - посмеялись комментаторы.

Однако и нашлись те, кто и поддержал водителя, заверив, что такая ситуация может произойти с каждым.