Специалисты рассказали, чем обычно травились приморцы

Предварительные результаты токсикологического мониторинга за май

Владивосток, четверг, 06 июля , РИА Vladnews.

По предварительным данным токсикологического мониторинга на территории Приморья, в мае текущего года было зарегистрировано 146 случаев острых отравлений химической этиологии, из них с летальным исходом - 30, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

В структуре причин острых отравлений химического происхождения преобладали отравления лекарствами (29,5%), алкоголем (22,6%), наркотиками (17,8%) и угарным газом (14,4%). Летальные исходы чаще регистрировались от острых отравлений угарным газом и спиртным.

У детей младше 14 лет было зарегистрировано 23 случая острых отравлений; среди причин обычно регистрировались острые отравления лекарствами.