В соцсети появилась закрытая группа получателей «дв-гектаров»

В группу входят граждане, получившие гектары в агломерациях

Владивосток, четверг, 06 июля , РИА Vladnews.

Более 13% заявлений на бесплатные земельные участки в рамках программы "Дальневосточный гектар" поступают от групп граждан; выявлено более 50 агломераций "дв-гектаров", которые в перспективе могут стать населенными пунктами. Для координации процесса по созданию новых поселений АРЧК ДВ открыло закрытую группу «Дальневосточный гектар: мы соседи!» в соцсети Вконтакте, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

Это "дискуссионный клуб" для граждан, земельные участки которых располагаются в таких агломерациях. На данный момент группа насчитывает 39 участников.

- Очевидно, что граждане понимают преимущества коллективного ведения хозяйства и со знанием дела подходят к вопросу освоения земельных участков. Например, коллективные заявки имеют приоритетный характер в плане обеспечения их инфраструктурой, что экономически достаточно рационально и понятно, - подчеркнул глава Минвостокразвития Александр Галушка.

По закону о "дальневосточном гектаре", в случаях, когда более 20 участков обладают смежными границами и расположены в пределах населенного пункта или на расстоянии не более 20 километров от населенного пункта, местные власти должны обеспечить необходимые коммуникации.

Отметим, на данный момент заявки на получение гектаров подали почти 96 тысяч человек, почти 23,4 тысячи из них уже получили земельные участки, на рассмотрении - 72,5 тысячи заявлений. 12,5 тысяч заявок – коллективные. Проект рассчитан до 2035 года. Рассчитывается, что в нем примут участие несколько поколений россиян.