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Как спастись от аномальной жары в Приморье?

Врачи не рекомендуют выходить на улицу с 12 до 16 часов
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 06 июля , РИА Vladnews.

В Приморье на этой неделе установилась долгожданная солнечная погода, несмотря на прогнозы синоптиков о том, что в июле будет только один солнечный день. Врачи при этом просят жителей не пренебрегать простейшими правилами нахождения под солнцем, сообщает РИА VladNews.

Врачи не рекомендуют находиться на улице с 12 часов до 16 часов дня, так как в этот период солнце активней всего воздействует на человека. Также, находясь на улице в солнечную погоду, жителям и гостям Приморья рекомендуют брать с собой питьевую воду и головной убор, чтобы обезопасить себя от солнечного удара.

"Обязательно, находясь на берегу моря или просто гуляя по улице в жару, необходимо иметь при себе головной убор и питьевую воду. При сильном воздействии солнечных лучей организм теряет много влаги, которую нужно восполнять. Поэтому под рукой обязательно должна быть питьевая вода. Особое внимание своему здоровью в жару стоит уделить людям, страдающим гипертонией и другими сердечными заболеваниями. Лучше всего находиться в месте, где нет воздействия прямых солнечных лучей, либо вовсе воздержаться от прогулок ", - рассказала корреспонденту РИА VladNews медицинская сестра приемного отделения Медико-санитарной части №100 ФМБА России в ЗАТО город Фокино Светлана Рябикова.

В случае, если человеку стало плохо на жаре, специалисты рекомендуют уйти в тенек, при возможности обтереть лицо холодной водой, а также вызвать "скорую помощь".

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