Депутат Госдумы: Мало кто может себе позволить билет на самолет в Приморье и на Камчатку

Туризм в ДФО встречает препятствие еще в кассах аэропортов

Владивосток, четверг, 06 июля , РИА Vladnews.

Далеко не каждый россиянин может позволить себе авиаперелет на Дальний Восток: стандартная стоимость билета в одну сторону (30-40 тысяч рублей) слишком высока для граждан, что служит препятствием для развития туризма в регионе. Об этом на совещании с участием главы Ростуризма заявил депутат Госдумы от Приморья Виктор Пинский, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу "Единой России".

- Сегодня покупка билета на самолет из Москвы во Владивосток обойдется, минимум, в 30 тысяч рублей в одну сторону, на Камчатку – 40 тысяч. Очевидно, что такой перелет могут позволить себе лишь очень немногие жители европейской части страны, - отметил парламентарий. - При таких ценах развитие внутреннего туризма в Приморье, на Камчатке, Сахалине, Сибири и других привлекательных с туристической точки зрения регионах, невозможно. Эту проблему необходимо решать.

Как пояснил глава Ростуризма Олег Сафонов, стоимость перевозки составляет 50-70% в структуре стоимости туристического продукта. Чтобы стимулировать внутренний туризм, нужно снизить цены на авиаперелеты. В качестве одного из способов снижения руководитель Ростуризма назвал развитие внутренних чартерных авиаперевозок. Чартеры, по его словам, позволяют удешевить стоимость перелета на 20-30%. Кроме того, руководитель агентства отметил, что снижению цены авибилетов на внутренних перевозках способствовало решение об уменьшении НДС до 10%. Сейчас, по его словам, обсуждается обнуление НДС при внутренней внутрироссийской авиационной перевозки.

- Мы считаем, что это был бы очень серьезный действенный шаг по снижению стоимости перелетов внутри страны, - добавил Сафонов.