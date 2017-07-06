Во Владивостоке появится символ дружбы с префектурой Тояма

Сакуру высадят в районе пересечения улиц Светланская и Алеутская

Владивосток, четверг, 06 июля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке посадят дерево дружбы в честь юбилея установления дружеских связей региона с японской префектурой Тояма, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

С 7 по 12 июля в Приморье пройдут торжественные мероприятия, приуроченные к празднованию 25-летия отношений региона с префектурой Тояма. Одним из самых символичных событий станет посадка дерева дружбы. Сакуру высадят представители российской и японской сторон 7 июля в районе пересечения улиц Светланская и Алеутская

По их словам, для участия в праздничных мероприятиях в Приморье прибудут более 30 представителей Тоямы из разных сфер – бизнеса, молодежной политики, фармацевтики, искусства, культуры, туризма и других. Возглавит делегацию губернатор территории Исии Такакадзу.

Еще одним ярким событием этих дней станет открытие Дней культуры Тояма. Выставка, старт которой намечен на 14.30 8 июля, расположится в Музейно-выставочном комплексе ВГУЭС. Экспозиция познакомит приморцев с предметами декоративно-прикладного искусства и дизайна префектуры, уникальными тоямскими лекарствами и местными японскими деликатесами. Представители туристской ассоциации префектуры представят вниманию гостей информацию о туристских и рекреационных возможностях территории.

Изюминкой первого дня работы выставки станут мастер-классы по чеканке «судзугами», демонстрация звучания музыкальных чаш «орин» и дегустация саке и закусок из префектуры.