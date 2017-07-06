Рубль ждет встречу Путина с Трампом

Курс валют на 6 июля

Владивосток, четверг, 06 июля , РИА Vladnews.

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня: доллар США составляет 59.57 рублей, а евро - 67.67 рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора. Эксперты сообщили, что положение отечественной валюты сейчас зависит от встречи Трампа и Путиным на встрече G20, а пока отечественная валюта будет находиться в диапазоне 59−60 за доллар США и 67,20−68 за евро. Аналитики также не исключают возможности, что встреча пройдёт в продуктивном ключе, и рубль смоет реабилитироваться.

Во Владивостоке сегодня выгодно приобрести американскую валюту в Дальневосточном банке за 60.10 рублей, а продать валюту выгодно в Примсоцбанке за 57.50 рублей за один доллар.

Европейскую валюту сегодня выгодно приобрести в Банке Приморье за 68.20 рублей, а продать валюту выгодно в Примтркомбанке за 67.50 рублей за один евро.