Депутат Госдумы: Владивосток ждет введения системы tax-free

По мнению Виктора Пинского, это было бы логичным после всех мер по развитию привлекательности Приморья для туристов

Владивосток, четверг, 06 июля , РИА Vladnews.

В Госдуму внесен законопроект, который при принятии позволит возвращать иностранным гражданам налог на добавленную стоимость за покупки, совершенные на территории России (система tax-free), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу "Единой России". В качестве пилотных регионов, где этот проект пройдет апробацию, выбраны Москва, Санкт-Петербург и Сочи. По мнению руководителя Федерального агентства по туризму Олега Сафонова, такой механизм - один из действенных способов повышения привлекательности нашей страны для туристов.

Режим tax-free для Владивостока – это логичное продолжение работы над увеличением инвестиционной привлекательности города и края, которая была проделана в последнее время, считает депутат от Приморья Виктор Пинский:

«После принятия законов о свободном порте Владивосток и упрощенном въезде иностранцев на его территорию, режим tax-free «просится» именно в нашем регионе», - сказал он.

Олег Сафонов выразил надежду, что период тестирования режима в пилотных регионах будет максимально коротким и после этого он начнет действовать на всей территории РФ. По словам руководителя Ростуризма, во всех регионах страны ждут окончания «испытаний» электронной визы во Владивостоке, для того чтобы распространить ее действие на всю территорию России.