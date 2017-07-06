Депутат Госдумы: Владивосток ждет введения системы tax-free 14:17, 06 июля Депутат Госдумы: Владивосток ждет введения системы tax-free
Участники Дома-2 из Владивостока вернулись из свадебного путешествия 14:06, 06 июля Участники Дома-2 из Владивостока вернулись из свадебного путешествия
Владивостокский студент рискует сесть в тюрьму за призывы к джихаду 13:41, 06 июля Владивостокский студент рискует сесть в тюрьму за призывы к джихаду
Новостная лента
Июль, 06 четверг
14:25
РИА VladNews объявляет о старте фото-проекта «Горожанин»
14:25
​В Приморье ради добычи строительного камня уничтожили посадки краснокнижного кедра Фото
14:25
Очередное рассмотрение дела Игоря Пушкарева состоится в Москве
14:17
Депутат Госдумы: Владивосток ждет введения системы tax-free
14:12
Рубль ждет встречу Путина с Трампом
14:06
Участники Дома-2 из Владивостока вернулись из свадебного путешествия
13:54
Региональное кино начали развивать во Владивостоке Видео
13:41
Владивостокский студент рискует сесть в тюрьму за призывы к джихаду
13:32
​ДВФУ нашел применение зданию в центре Владивостока Эксклюзив
13:21
«Танцуй, твори, люби!»: Международный танцевальный проект приедет в Приморье
13:18
Упрощенный визовый режим в СП Владивосток начнут тестировать в июле
13:11
Госдума займется проблемой установки кнопок ГЛОНАСС во Владивостоке
13:00
​ДВФУ рассказал о «внутренней кухне» Эксклюзив
12:49
Житель Приморья оклеветал своих знакомых и чуть не отправил их за «решетку»
12:38
Бейсбольный клуб «Тигры» выступил на юношеском чемпионате мира в Корее Видео
12:27
Пьяный парень «разнес» платформу электрички в пригороде Владивостока
12:16
«Тухлый» автомобиль обнаружен во Владивостоке Фото
12:02
В Приморье уничтожено 13 тонн опасного картофеля
11:53
Житель Приморья, угрожая пенсионеру ножом, пытался совершить ограбление
11:41
В администрации Владивостока рассматривают дополнительные варианты решения проблемы земли для многодетных семей
11:28
Эксперт: Акула, выловленная в районе Находки, может принять аквалангистов за еду Эксклюзив
11:17
Во Владивостоке перенесены сроки строительства очистных сооружений
11:06
Желтый уровень опасности продолжает действовать в Приморье из-за жары
10:55
В Приморье на трассе обнаружена женщина Фото
10:43
Житель Владивостока заехал на своем мотоцикле прямо в ТЦ Фото
10:30
Пять пожаров ликвидировали в Приморье за прошедшие сутки
10:21
Корейцы попались на добыче водных биоресурсов на территории Приморья
10:15
Бывшего главу Приморского океанариума будут судить за гибель двух моржей и дельфина
10:10
Студенческие отряды из Владивостока примут участие в строительстве верфи на заводе «Звезда»
10:03
«Wi-Fi в сельской местности» от «Ростелекома» появился селе Павловка Михайловского района Приморья
09:59
Житель Владивостока осужден за продажу шкуры тигра
09:49
Утро в Приморье началось с аварий Фото
09:37
Прокуратура Приморья проверила городской стадион в Артеме, который нуждается в ремонте
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4159 (98) от 06 июля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Взвесим отдачу от дачи
Дворам и скверам утвердили дизайн
Отцам – уха, детям – мыльные пузыри и рыбацкая шхуна
Мариинку займет китайский балет
Уважаемые рыбаки и труженики рыбной отрасли!
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Актуальный комментарий

Депутат Госдумы: Владивосток ждет введения системы tax-free

По мнению Виктора Пинского, это было бы логичным после всех мер по развитию привлекательности Приморья для туристов
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, четверг, 06 июля , РИА Vladnews.

В Госдуму внесен законопроект, который при принятии позволит возвращать иностранным гражданам налог на добавленную стоимость за покупки, совершенные на территории России (система tax-free), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу "Единой России". В качестве пилотных регионов, где этот проект пройдет апробацию, выбраны Москва, Санкт-Петербург и Сочи. По мнению руководителя Федерального агентства по туризму Олега Сафонова, такой механизм - один из действенных способов повышения привлекательности нашей страны для туристов.

Режим tax-free для Владивостока – это логичное продолжение работы над увеличением инвестиционной привлекательности города и края, которая была проделана в последнее время, считает депутат от Приморья Виктор Пинский:

«После принятия законов о свободном порте Владивосток и упрощенном въезде иностранцев на его территорию, режим tax-free «просится» именно в нашем регионе», - сказал он.

Олег Сафонов выразил надежду, что период тестирования режима в пилотных регионах будет максимально коротким и после этого он начнет действовать на всей территории РФ. По словам руководителя Ростуризма, во всех регионах страны ждут окончания «испытаний» электронной визы во Владивостоке, для того чтобы распространить ее действие на всю территорию России.

comments powered by Disqus
Похожие новости
​ДВФУ рассказал о «внутренней кухне»
13:00, 06 июля 2017 ​ДВФУ рассказал о «внутренней кухне»

Процесс централизации и объединения дошел до довузовского образования в системе университета – и встретил сопротивление

Эксперт: Акула, выловленная в районе Находки, может принять аквалангистов за еду
11:28, 06 июля 2017 Эксперт: Акула, выловленная в районе Находки, может принять аквалангистов за еду

Специалист прокомментировал очередное появление акулы в крае

Глава Большого Камня рассказал, чем на самом деле занимается в рабочее время
16:56, 05 июля 2017 Глава Большого Камня рассказал, чем на самом деле занимается в рабочее время

Информация об обысках удивила занятого своими делами главу города

Администрация Большого Камня опровергла информацию об обысках
16:10, 05 июля 2017 Администрация Большого Камня опровергла информацию об обысках

Однако от однозначности ситуация все еще далека

Владимир Миклушевский: Пока гордиться нечем
15:11, 05 июля 2017 Владимир Миклушевский: Пока гордиться нечем

Глава Приморья проинспектировал ход исполнения поручения президента России и Генпрокуратуры

Эксперт: Акула, замеченная на острове Русский, представляет редкий вид
14:49, 05 июля 2017 Эксперт: Акула, замеченная на острове Русский, представляет редкий вид

Специалист прокомментировал очередное появление акулы в крае

УМВД Владивостока: погибший мотоциклист угнал транспорт и проехал на нем всего 50 метров
11:42, 05 июля 2017 УМВД Владивостока: погибший мотоциклист угнал транспорт и проехал на нем всего 50 метров

В День города во Владивостоке погиб байкер