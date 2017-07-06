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Жара во Владивостоке спадет в пятницу

Осадков не ожидается
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, четверг, 06 июля , РИА Vladnews.

Вчерашний день в Приморье оказался жарче предыдущего на 3 — 6 градусов. Повсеместно в крае, за исключением севера восточных районов, где воздух прогрелся до +23...+26 °С, максимальные температуры воздуха достигли +28...+36 °С, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

Минувшая ночь также была теплее, чем предыдущая на 3 — 6 градусов. Минимальная температура воздуха наблюдалась от +17 до +22 °С.

Во Владивостоке впервые с начала лета столбик термометра поднялся до отметки +29.7 °С, а в пригороде до +33 градусов. До абсолютного максимума дня, который наблюдался в 1944 году, не хватило 0,3 градуса. К утру четверга температура воздуха понизилась до +20...+22 °С.

Сегодня в Приморье погода особо не изменилась, температура воздуха +30...+38 °С.

Во Владивостоке и пригороде солнечная жаркая погода. Осадков не предвидится. Максимальная температура +29...+33 °С. Ветер юго-западный слабый до умеренного.

В пятницу, 7 июля, синоптические условия над югом Дальневосточного региона незначительно изменятся. Температура воздуха понизится на 5 — 8 градусов. В континентальных районах жара сохранится. По-прежнему обойдется без осадков.

Во Владивостоке завтра небольшая облачность, без осадков. Минимальная температура воздуха ночью +18...+20 °С. Днем посвежеет юго-восточный ветер и ослабит жару, воздух прогреется до +23...+26 °С, в пригороде до +29 °С. 

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