Кроссовер угодил под КамАЗ на острове Русский

Водитель Nissan Juke пытался уйти от столкновения

Владивосток, четверг, 06 июля , РИА Vladnews.

Серьезная авария произошла во Владивостоке, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел на острове Русский, в районе кампуса ДВФУ. Водитель автомобиля марки Nissan Juke, судя по всему, не уступил трассу совершающему маневр габаритному автомобилю марки КамАЗ. Чтобы избежать столкновения, водителю кроссовера пришлось выехать с трассы на газон. По предварительной информации, никто не пострадал. Серьезные повреждения получил кроссовер.

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить.

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