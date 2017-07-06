В Приморье уничтожено 16,3 гектара маньчжурской конопли

Операция «Мак-2017» продолжается

Владивосток, четверг, 06 июля , РИА Vladnews.

Сотрудники полиции совместно с членами добровольной народной дружины «Меч» в окрестностях сел Хороль, Лукашовка, Стародевица обнаружены и уничтожены путем скашивания и обработки гербицидами очаги произрастания маньчжурской конопли, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

А во дворе жителя села Хороль были изъяты 21 кустов культивированных наркосодержащих растений конопли, которые он выращивал для собственного употребления. В действиях гражданина усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 8 лет.

В селе Стародевица в кармане у ранее неоднократно судимого наркозависимого мужчины полицейские обнаружили части растений, которые согласно заключению эксперта, являются наркотическим средством марихуаной. За незаконные приобретение и хранение наркотического средства в отношении гражданина решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Мужчине могут назначить наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.

Всего в ходе операции полицейскими и дружинниками уничтожено 16,3 га маньчжурской конопли, скошены триммером и обработаны гербицидами более восьми миллионов наркосодержащих растений.

Операция на территории Хорольского района продолжается.