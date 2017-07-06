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В 2018-м в Приморье появится новый морской терминал

Терминал в бухте Перевозная будет предназначен для экспорта сжиженного газа
Фото: Минвостокразвития Фото: Минвостокразвития
Владивосток, четверг, 06 июля , РИА Vladnews.

Резидент Свободного порта Владивосток планирует к концу 2018 года завершить в бухте Перевозная в Приморье строительство морского терминала и инфраструктуры для поставок сжиженного углеводородного газа в Японию, Южную Корею и Китай, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития Об этом во время II Восточного нефтегазового форума во Владивостоке заявил гендиректор ООО Евгений Панин:

«Сейчас мы занимаемся проектированием. Проект сегодня находится, так скажем, близко к рабочей документации. Я надеюсь, что к концу этого года - в начале 2018 года мы пройдем госэкспертизу. В следующем году мы планируем вести строительство. Запуск - в конце 2018 года или начало 2019 года. Все зависит от поставок оборудования", - сказал он.

Проектная мощность предприятия составит 1 млн тонн продукции в год с потенциалом для расширения. В качестве поставщиков рассматриваются предприятия «Сибура» и «Роснефти». Выбранный участок под строительство терминала уже имеет подъездные железнодорожные пути, что облегчает реализацию проекта.

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