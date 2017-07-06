Упрощенный визовый режим в СП Владивосток начнут тестировать в июле

А первые иностранцы смогут въезжать по электронным визам с августа

Владивосток, четверг, 06 июля , РИА Vladnews.

С середины июля начнется тестовая эксплуатация пунктов пропуска во Владивостоке по электронным визам, а воспользоваться ими иностранцы смогут уже с 1 августа, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития. Об этом сообщил замглавы Минвостока Павел Волков:

«В первую очередь по новой схеме заработают первые два пункта пропуска во Владивостоке. По электронной визе можно будет приехать через морской пункт пропуска во Владивостоке и через аэропорт Кневичи. Тестовые испытания позволят понять, как будет работать этот механизм на практике», - подчеркнул Волков.

По его словам, тестовые испытания и начало работы первых пунктов пропуска с августа станут залогом того, что механизм будет отработан для прибытия по электронным визам гостей и участников третьего Восточного экономического форума (состоится 6-7 сентября во Владивостоке).

- В связи с этим мы должны сделать все возможное, чтобы система прибытия в Россию по электронным визам заработала в полном объеме и ей смогли воспользоваться те, кто прибывает на Форум во Владивосток, - сказал Павел Волков.

Перечень стран, граждане которых смогут посетить Россию по электронным визам через пункты пропуска в Свободном порту Владивосток: