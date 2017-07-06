Мать ребенка, выпавшего из окна во Владивостоке, привлечена к ответственности

Девочка получила травму левой стопы

Владивосток, четверг, 06 июля , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило сообщение от сотрудников скорой помощи о том, что на улице Надибаидзе из окна второго этажа жилого дома выпал двухлетний ребенок, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые установили, что девочка проживает в полной семье с сестрой-близнецом. В момент происшествия мать находилась на кухне в 1- комнатной квартире. Девочка, оставшись без присмотра в комнате, встала на велосипед и выпала в открытое окно. На улице ребенка обнаружила соседка, услышав крик. Женщина вызвала скорую медицинскую помощь и полицию.

Пострадавшая была доставлена в больницу с травмой левой стопы. Состояние пострадавшей оценивается удовлетворительно.

По данному факту был составлен протокол об административном правонарушении.

Напомним, инцидент произошел накануне вечером. Малышка приземлилась на землю и начала громко плакать, а затем поднялась на ноги. По словам очевидца, немногим позже на помощь к ребенку пришел мужчина, а далее на место происшествия прибыли сотрудники полиции и карета скорой помощи.

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