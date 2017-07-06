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Общество

Госдума займется проблемой установки кнопок ГЛОНАСС во Владивостоке

Депутат Андрей Андрейченко: сейчас используются разные спекулятивные схемы
Фото: gazeta.ru Фото: gazeta.ru
Владивосток, четверг, 06 июля , РИА Vladnews.

Приморский депутат Андрей Андрейченко на пленарном заседании поднял вопрос об установки кнопок ЭРА-ГЛОНАСС, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Fb депутата.

- Проблема касается не только Владивостока, но и всего Дальнего Востока и Сибири. Мы говорим про свободный порт Владивостока, но на самом деле, этот эпитет не совсем применим, потому что свободный порт Владивосток пленил в своих стенах более 1000 автомобилей. Произошло это, потому что на Дальнем Востоке наступила ЭРА-ГЛОНАСС. Мы не против самой системы, мы за безопасность, но с 1 января автомобили, за которые люди заплатили свои деньги, встали в порту, теперь люди платят за их хранение. Мне бы хотелось акцентировать на этом внимание, потому что сейчас цена кнопок на Дальнем Востоке доходит до 70 тысяч рублей. Используются разные спекулятивные схемы, кнопки работают отвратительно. Сейчас создана монополия, всего две компании во Владивостоке могут продавать кнопки ЭРА-ГЛОНАСС, - сказал депутат.

Отметим, что с 21 июня владивостокская таможня начала выдавать ПТС по кнопкам, которые были куплены напрямую у производителей. Однако цена на кнопки продолжает расти. 

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