«Тухлый» автомобиль обнаружен во Владивостоке

Жильцы дома выдвигают самые страшные предположения

Владивосток, четверг, 06 июля , РИА Vladnews.

Бдительные жители Владивостока приметили не совсем обычный автомобиль, сообщает корреспондент РИА VladNews.

В одном из популярных instagram-сообществ появилась информация о том, что возле дома по адресу улица Нейбута, 53 уже около месяца на одном и том же месте стоит автомобиль. Он бы ничем не привлек внимание жильцов дома, если бы из транспорта не доносилась жуткая вонь, который мешает жить людям, проживающим на улице Нейбута.

Самые страшные мысли крутятся в головах у тех, кто соседствует с "тухлым" автомобилем. По словам жильцов, они уже пытались привлечь внимание правоохранительных органов к подозрительному автомобилю, но все попытки были безуспешны. Сотрудники полиции лишь ходили вокруг авто, разводя руками, после чего и вовсе уезжали.

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