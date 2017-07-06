Во Владивостоке проводится проверка по факту происшествия на остановочной платформе станции "Садгород", сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу дальневосточной транспортной полиции. Здесь накануне пьяный 20-летний приморец повредил две лавки и четыре урны. Личность буйного молодого человека установлена.
Пьяный парень «разнес» платформу электрички в пригороде Владивостока
По факту произошедшего проходит проверкаВладивосток, четверг, 06 июля , РИА Vladnews.
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