Пьяный парень «разнес» платформу электрички в пригороде Владивостока

По факту произошедшего проходит проверка

Владивосток, четверг, 06 июля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке проводится проверка по факту происшествия на остановочной платформе станции "Садгород", сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу дальневосточной транспортной полиции. Здесь накануне пьяный 20-летний приморец повредил две лавки и четыре урны. Личность буйного молодого человека установлена.