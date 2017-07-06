Приморье лидирует на Дальнем Востоке в производстве рыбных консервов

Рыбаки не сбавляют темпов

Владивосток, четверг, 06 июля , РИА Vladnews.

Благодаря государственной поддержке и революционным законам в рыбной отрасли Приморья наблюдается заметный рост. В прошлом году вылов водных биоресурсов достиг исторического максимума, что позволило внести существенный вклад в краевую экономику, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию краю.

В этом году приморские рыбаки не сбавляют темпов, уже добыто почти 460 тысяч тонн водных биоресурсов. Рост к уровню 2016 года составил 107,2%.

За пять месяцев текущего года выпущено рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных 350 тысяч тонн, что выше аналогичного периода прошлого года на 102,3%. Всего произведено 57,4 миллиона банок консервов.

Отметим, что с 2013 года в Приморье действует краевая госпрограмма «Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2013-2020 годы. В 2017 году в краевом бюджете на государственную поддержку предприятий рыбной отрасли предусмотрено 60,3 миллиона рублей. В том числе, более 40 миллиона рублей – на выплату субсидий предприятиям, осуществляющим рыбохозяйственную деятельность. 20,2 миллиона – на выплату субсидий предприятиям аквакультуры.

На сегодняшний день в рыбохозяйственном комплексе края наблюдается интенсивное развитие аквакультуры. На данный момент этим видом бизнеса занимаются более 50 предприятий на 102 участках площадью более 18 тысяч гектаров. В 2016 году выращено почти семь тысяч тонн продукции аквакультуры – это почти 140% от уровня прошлого года.