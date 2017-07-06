Во Владивостоке гаражный кооператив незаконно занял берег

Решение по иску прокурора приняли два суда

Владивосток, четверг, 06 июля , РИА Vladnews.

Судебной коллегией по гражданским делам Приморского краевого суда оставлено без изменения решение суда первой инстанции по иску прокурора Первомайского района Владивостока к местному гаражному кооперативу судов маломерного флота об освобождении береговой полосы площадью почти 1 800 квадратных метров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Управления Генпрокуратуры в ДФО.

Ранее прокуратурой проводилась проверка по факту самовольного занятия береговой полосы гаражным кооперативом, в ходе которой установлен факт размещения лодочных гаражей в границах 20-метровой полосы водных объектов общего пользования протяженностью 130 метров.

В этой связи прокуратура обратилась в суд за защитой прав неопределённого круга лиц на свободное использование побережья. Решением районного суда Владивостока на гаражный кооператив возложена обязанность по освобождению берега - то есть демонтаже 23 лодочных гаражных боксов, строений, расположенных на кровлях указанных гаражей, а также демонтажа пирсов, вплотную примыкающих к указанным лодочным гаражным боксам.

Судебная коллегия согласилась с выводами прокурора и районного суда о том, что полоса земли вдоль береговой линии водного объекта предназначается для общего пользования, ее использование членами кооператива для личных и бытовых нужд исключено. Решение суда первой инстанции вступило в законную силу, вопросы его фактического исполнения находятся на контроле в прокуратуре района.