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Общество

Фестиваль грязи в Порёне пройдет с 21 по 30 июля

Фестиваль пройдет в 20-й раз
Фото: организаторы Фото: организаторы
Владивосток, четверг, 06 июля , РИА Vladnews.

Фестиваль морской грязи в Порёне пользуется популярностью не только в Корее, но и в других странах мира. Данное мероприятие устраивается ежегодно, и его посещает большое количество туристов разных национальностей и культур. В этот раз фестиваль состоится на территории морского пляжа Тэчхон в период с 21 по 30 июля 2017 года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на организаторов. 

Пляж Тэчхон – это самый крупный пляж на побережье Западного моря, который прекрасно подходит для проведения оздоровительных и косметических процедур для кожи с использованием целебных грязей, а также наслаждения активным или расслабляющим отдыхом у воды. Во время фестиваля посетители могут принять участие в разнообразных мероприятиях: прокатиться с водной горки с добавлением морской грязи, окунуться всем телом в огромную грязевую ванну.

В 2017 году фестиваль морской грязи в Порёне пройдет здесь в юбилейный 20-й раз, в связи с чем программа обещает быть ещё более насыщеннее и особеннее. Морская грязь, водные забавы и концерты любимых K-POP исполнителей и многое другое!

На фестивале морской грязи в Порёне вы можете выбрать наиболее подходящую для вас программу развлечений, начиная от активных игр, спортивных соревнований, мастер-классов по изготовлению сувениров и заканчивая курсом косметических процедур по уходу за кожей. На главной Грязевой площади будет открыта «Массажная зона», где все желающие вместе с семьей и друзьями могут расслабиться душой и телом и насладиться полезными косметическими процедурами с использованием морской грязи. Кроме того, в отдельном павильоне можно будет собственными руками изготовить мыло или смастерить забавного персонажа с использованием грязи, а также на время пройти грязевой лабиринт и сыграть в другие увлекательные игры.

Для тех, кто не пожелает самостоятельно нанести грязь на тело, будет предложена «Грязевая тюрьма», где они уже не смогут избежать участи быть измазанными грязью от головы до пят. Здесь же участники фестиваля найдут безопасные грязевые горки, бассейн и ванны.

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