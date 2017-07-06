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Участники Дома-2 из Владивостока вернулись из свадебного путешествия

Молодожены отдыхали в Дубае
Фото: Инстаграм (dmitry_dmitrenko) Фото: Инстаграм (dmitry_dmitrenko)
Владивосток, четверг, 06 июля , РИА Vladnews.

Молодожены Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко вернулись со свадебного путешествия, сообщает РИА VladNews.

Возлюбленные после бракосочетания отправились отдыхать в Дубай. Как признался сам Дмитрий, «медовый» месяц проходил над лозунгом «Любовь».

Во время отдыха Ольга и Дмитрий ежедневно делились фотографии с отпуска со своими поклонниками. Стоит отметить, что многие сделали вывод из постов Дмитренко, что пара уже в скором времени планирует стать родителями.

- Это лето самое счастливое в моей жизни! Надеюсь, что следующее будет еще счастливее! И так каждый год, - написал Дмитрий.

Напомним, участники Дома-2 из Владивостока Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко поженились 18 июня.

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