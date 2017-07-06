Владивостокский студент рискует сесть в тюрьму за призывы к джихаду

Молодой человек приехал из Таджикистана, чтобы получить высшее образование в Приморье

Владивосток, четверг, 06 июля , РИА Vladnews.

Прокуратурой Приморья в суд направлено дело, по которому гражданина Таджикистана обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Управления Генпрокуратуры в ДФО.

Как установлено в ходе следствия, прибывший в РФ для получения высшего образования фигурант, будучи зарегистрированным в соцсети, разместил на свой странице в открытом доступе информационные сообщения в виде текста и фотоматериалов, которые содержали психологические признаки побуждения к вооруженной борьбе (джихаду) с использованием террористов-смертников – шахидов, имели цель побудить читателей к осуществлению деятельности, связанной с распространением и утверждением ислама среди иноверцев насильственным путем (путем военного джихада), а также содержали психологические признаки пропаганды идеологии и практики терроризма и заявления о признании идеологии и практики терроризма (идеологии насилия), связанных с устрашением населения.

Обвиняемый вину в совершении инкриминируемого ему преступления признал в полном объеме. За совершение указанного преступления законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.