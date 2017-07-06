​ДВФУ нашел применение зданию в центре Владивостока

Сейчас здесь начат ремонт – для «заселения» старших классов МОК

Владивосток, четверг, 06 июля , РИА Vladnews.

Дальневосточный федеральный университет готовит здание по адресу Алеутская, 56 во Владивостоке для размещения четырех подразделений для обучающихся с 7 по 11 классы Многопрофильного образовательного комплекса, (МОК ДВФУ). Об этом корреспонденту РИА VladNews рассказала запроректора по УВР Елена Харисова. Как она объяснила, процесс ремонта здания и приведения его в нормативное состояние (по самым современным требованиям) будет проходить в течение примерно года:

- Это будет современное, отремонтированное здание, в удобном районе, включающее в себя всю необходимую инфраструктуру для реализации профильного обучения с лабораториями и мастерскими, кружками дополнительного образования, электронной библиотекой и комфортной средой для учебы и отдыха. Мы хотим, чтобы у ДВФУ появилась современная, сильная профильная школа. Для этого у нас есть все ресурсы - и, прежде всего, кадровые».